СИЗО или залог? Суд изберет меру пресечения брату захватчика заложников в "Банке Грузии"

По предъявленным обвинениям Бидзине Эсебуа грозит от четырех до семи лет лишения свободы, будет ли он дожидаться приговора в заключении и освобожден под залог, решит суд

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Зугдидский районный суд в понедельник изберет меру пресечения Бидзине Эсебуа – брату разыскиваемого полицией захватчика заложников в "Банке Грузии" в Зугдиди, сообщает Первый канал.

Брат обвиняемого в захвате заложников в Зугдиди не признает себя виновным>>

Сотрудники полиции, задержав в субботу Эсебуа, обнаружили в его машине две лимонки, патроны для автомата и вещи для брата – спальный мешок, продукты и одежду. По данным МВД, полиция следила за Бидзиной Эсебуа, надеясь выйти через него на разыскиваемого брата.

Накануне поздно вечером Бидзине Эсебуа было официально предъявлено обвинения в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, что грозит ему лишением свободы сроком от четырех до семи лет.

По словам адвокатов задержанного Иосеба и Хатуны Джанашия, их подзащитный дал показания следствию и не признал себя виновным. Он утверждает, что боеприпасы и оружие ему подбросили.

"В показаниях он подробно объяснил, где была припаркована машина. Где были предположительно подброшены взрывчатые вещества и боеприпасы, также он описал детали своего задержания. Это было то, о чем он рассказал следсию", – сказал один из адвокатов Иосеб Джанашия.

Защита уже получила материалы дела для ознакомления.

Как считает Джанашия, Бидзина Эсебуа был задержан только для того, чтобы оказать давление на Бадри Эсебуа и вынудить его сдаться. Адвокат не исключает серии арестов.

Полиция продолжает активные поиски захватчика заложников. По данным следствия, человек в камуфляже и черной маске, идентифицированный как Бадри Эсебуа, вооруженный автоматом и гранатой, 21 октября днем ворвался в филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Он потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников.

МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.

Следствие ведется по трем статьям – "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия", "терроризм" и "захват заложников в террористических целях".