Полиция раскрыла жестокое убийство на востоке Грузии

За убийство жены обвиняемому грозит от 13 до 17 лет тюрьмы, но сможет ли 82-летний пожилой человек отсидеть срок наказания

ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Полиция задержала в Кахети 82-летнего мужчину по обвинению в убийстве свой жены, сообщает МВД Грузии.

По данным следствия, обвиняемый холодным оружием нанес ранения в области шеи своей 87-летней жене, в результате чего женщина скончалась на месте. Полиция задержала мужчину по горячим следам.

Изъято орудие убийства – нож.

Убийство произошло на рассвете, когда супруги находились одни дома. По словам соседей, мужчина страдает психическим расстройством.

Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное в отношении члена семьи", что наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет.