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Задержание подозреваемых в совершении преступления

Полиция раскрыла жестокое убийство на востоке Грузии

© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov
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Темы:
Преступность в Грузии (1239)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201214/250332668/Politsiya-raskryla-zhestokoe-ubiystvo-na-vostoke-Gruzii.html

За убийство жены обвиняемому грозит от 13 до 17 лет тюрьмы, но сможет ли 82-летний пожилой человек отсидеть срок наказания

ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Полиция задержала в Кахети 82-летнего мужчину по обвинению в убийстве свой жены, сообщает МВД Грузии.

По данным следствия, обвиняемый холодным оружием нанес ранения в области шеи своей 87-летней жене, в результате чего женщина скончалась на месте. Полиция задержала мужчину по горячим следам.

Изъято орудие убийства – нож.

Убийство произошло на рассвете, когда супруги находились одни дома. По словам соседей, мужчина страдает психическим расстройством.

Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное в отношении члена семьи", что наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1239)
Теги:
криминал, Кахети, Грузия


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