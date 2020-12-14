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Тамаз Элизбарашвили

Собачьи бои в присутствии детей: Тамаз Элизбарашвили бьет тревогу

Sputnik/ Denis Aslanov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2306)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201214/250333059/Sobachi-boi-v-prisutstvii-detey-Tamaz-Elizbarashvili-bet-trevogu.html

Известный защитник животных и владелец одного из крупнейших приюта для бездомных животных обращается к МВД отреагировать на подобные факты

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Известный в Грузии бизнесмен и владелец приюта для собак Тамаз Элизбарашвили обращается к МВД Грузии с просьбой отреагировать на видео, на котором собачьи бои проводятся в присутствии детей.

Питбуль
© CC0 / Pixabay
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Как сообщает телеканал Rustavi 2, на кадрах, которые распространяет Элизбарашвили, видно, как владельцы питбулей подстрекают к драке собственных собак, хотя рядом присутствуют и дети.

Тамаз Элизбарашвили просит отреагировать МВД и наказать виноватых в жестоком обращении с животными. Владелец приюта готов назвать того, кто предоставил ему видело.

По словам бизнесмена, мужчина отправил это видео ему в надежде, что сможет приобрести в приюте такую же бойцовскую собаку.

"Говорит, что взял бы питбуля, если бы мы ему его подарили. Он прислал мне видео, где хвастался, сказал, что собака у него была, но погибла, бедная, во время драки. Я сразу назвал имя этого молодого человека, еще позвонил в МВД", – сказал председатель Ассоциации спасения и защиты собак Тамаз Элизбарашвили.

По его словам, собачьи бои, тем более в присутствии детей, это уголовно наказуемое преступление и карается статьей 259-й Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Темы:
Происшествия в Грузии (2306)
Теги:
Тамаз Элизбарашвили, собаки, Грузия


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