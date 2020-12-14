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Здание Зугдидского суда

Брата захватчика заложников "Банка Грузии" оставили в предварительном заключении

photo: courtesy of Nika Lataria
Происшествия
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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (56)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201214/250338853/Brata-zakhvatchika-zalozhnikov-Banka-Gruzii-ostavili-v-predvaritelnom-zaklyuchenii.html

Один из братьев Эсебуа уже на пороге тюрьмы, а второй в бегах, но тоже вряд ли избежит наказания за дерзкое нападение на банк и захват заложников

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. В качестве меры пресечения Зугдидский районный суд избрал Бидзине Эсебуа – брату разыскиваемого полицией захватчика заложников в "Банке Грузии" в Зугдиди, предварительное заключение под стражу, сообщает телекомпания Rustavi-2.

Брат обвиняемого в захвате заложников в Зугдиди не признает себя виновным>>

Защита обвиняемого ходатайствовала об освобождении своего подзащитного под залог в 10 тысяч лари (более 3 тысяч долларов), однако суд отклонил данное требование.

Адвокаты Эсебуа несогласны с решением суда и намерены оспорить его. По их словам, их подзащитный не виновен и его задержали для того, чтобы вынудить его брата сдаться полиции.

По данным следствия, при задержании в машине Эсебуа были найдены две лимонки, патроны для автомата и вещи для брата – спальный мешок, продукты и одежда. Полиция не скрывает, что следила за Бидзиной Эсебуа, надеясь выйти через него на разыскиваемого брата.

Задержание Бидзины Эсебуа - брата террориста Гочи Эсебуа. Машина подозреваемого
© Sputnik / STRINGER
Пытался передать оружие: за что задержан брат обвиняемого в захвате заложников в Зугдиди

Накануне поздно вечером Бидзине Эсебуа было официально предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, что грозит ему лишением свободы сроком от четырех до семи лет.

По словам адвокатов задержанного Иосеба и Хатуны Джанашия, их подзащитный дал показания следствию и не признал себя виновным. Он утверждает, что боеприпасы и оружие ему подбросили.

Полиция продолжает активные поиски захватчика заложников. По данным следствия, человек в камуфляже и черной маске, идентифицированный как Бадри Эсебуа, вооруженный автоматом и гранатой, 21 октября днем ворвался в филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Он потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников.

МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.

Следствие ведется по трем статьям – "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия", "терроризм" и "захват заложников в террористических целях".

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (56)
Теги:
захват заложников, Зугдиди, Грузия


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