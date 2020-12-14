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Стычка с полицией. Акция протеста оппозиции в Батуми 30 ноября 2020 года перед зданием правительства Аджарии

Задержанным на акции в Батуми предъявили обвинение

© Sputnik / Seyran Baroyan
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (124)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201214/250339625/Zaderzhannym-na-aktsii-v-Batumi-predyavili-obvinenie.html

Задержанные на акции оппозиции в столице Аджарии обвиняются в мелком мошенничестве и неповиновении полиции

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Задержанным на акции протеста в Батуми (Аджария) в качестве меры пресечения предлагают семидневное заключение, сообщает телекомпания Rustavi-2.

За неповиновение требованию полиции в воскресенье на акции протеста у здания Дома правительства Аджарии в Батуми задержали пять человек.

Задержанные обвиняются в мелком мошенничестве и неповиновении полиции. Несколько лиц среди задержанных были оштрафованы из-за нарушения комендантского часа.

Ситуация накалилась после того, как несколько десятков человек приблизились непосредственно к зданию Дома правительства и потребовали встречи с главой правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Стычка между протестующими и полицией в Батуми. Акция протеста 13 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
В ходе акции протеста в Батуми полиция задержала несколько протестующих

Участники акции требовали проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. Лидеры оппозиции подтвердили, что отказываются от своих мандатов в Верховный совет Аджарии и не собирается принимать участие в первом заседании.

Акции протеста сторонников оппозиции в Батуми длятся уже больше месяца. Участники протеста не признают не только результаты выборов, но и введенные из-за пандемии ограничения. У Дома правительства установлены палатки, а некоторые из протестующих остаются на территории даже ночью. Оппозиция назвала место проведения акции "Свободным кварталом".

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (124)
Теги:
Аджария, Батуми


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