Задержанным на акции в Батуми предъявили обвинение

Задержанные на акции оппозиции в столице Аджарии обвиняются в мелком мошенничестве и неповиновении полиции

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Задержанным на акции протеста в Батуми (Аджария) в качестве меры пресечения предлагают семидневное заключение, сообщает телекомпания Rustavi-2.

За неповиновение требованию полиции в воскресенье на акции протеста у здания Дома правительства Аджарии в Батуми задержали пять человек.

Задержанные обвиняются в мелком мошенничестве и неповиновении полиции. Несколько лиц среди задержанных были оштрафованы из-за нарушения комендантского часа.

Ситуация накалилась после того, как несколько десятков человек приблизились непосредственно к зданию Дома правительства и потребовали встречи с главой правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Участники акции требовали проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. Лидеры оппозиции подтвердили, что отказываются от своих мандатов в Верховный совет Аджарии и не собирается принимать участие в первом заседании.

Акции протеста сторонников оппозиции в Батуми длятся уже больше месяца. Участники протеста не признают не только результаты выборов, но и введенные из-за пандемии ограничения. У Дома правительства установлены палатки, а некоторые из протестующих остаются на территории даже ночью. Оппозиция назвала место проведения акции "Свободным кварталом".