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В Тбилиси раскрыта мошенническая схема продажи автомобилей

© photo: Sputnik
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Темы:
Преступность в Грузии (1240)
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Sputnik Грузия
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По делу задержаны три человека, двое из которых уже имеют судимость, им грозит новый срок от четырех до семи лет

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Сотрудники полиции раскрыли в Тбилиси мошенническую схему с машинами и задержали трех человек, сообщает МВД Грузии.

Двое из задержанных ранее судимые – один за мошенничество, другой за кражу. Все трое в возрасте от 26 до 30 лет.

Руки в наручниках. Задержание преступника
© Sputnik / Viktor Kaminsky
В Тбилиси задержаны двое обвиняемых в мошенничестве

Следствие установило, что обвиняемые, следуя заранее разработанной схеме, размещали фото якобы продаваемых автомобилей на автопортале "myauto.ge" и указывали цену ниже рыночной. Те, кто прельщался низкими ценами и попадался на удочку мошенников, должны были перечислить часть денег на разные банковские счета до их полного выкупа. Именно таким путем злоумышленники завладели крупной суммой своих клиентов.

Для того, чтобы не оставлять следов, мошенники использовали разные мобильные телефоны и номера, после чего уничтожали сим-карты.

Всех троих обвиняемых правоохранители задержали в Тбилиси. В качестве улик изъяты мобильные телефоны, которыми они пользовались во время совершения преступления. Задержанные признали вину. Продолжаются дополнительные оперативно-следственные действия.

Статья "мошенничество", по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1240)
Теги:
криминал, МВД Грузии, Грузия


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