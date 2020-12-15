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Бульдозер

Демонтаж незаконно построенных домов на окраине Тбилиси не обошелся без протеста

© photo: Sputnik / Sklyaruk
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201215/250345513/Demontazh-nezakonno-postroennykh-domov-na-okraine-Tbilisi-ne-oboshelsya-bez-protesta.html

Сейчас жители поселка Африка на улице Санадзе пытаются помешать работе бульдозеров, которые сносят здания

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. В Самгорском районе Тбилиси городская инспекция приступила к демонтажу нескольких незаконно построенных зданий, что вызвало протест среди местных жителей.

Недостроенные гаражи во дворе жилого дома
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В данное время жители поселка Африка (улица Санадзе) пытаются помешать работе бульдозеров, которые сносят здания. На месте мобилизована полиция.

Протестующие говорят, что им некуда идти посреди зимы и все их средства были вложены в строительство домов.

Как поясняют в мэрии Тбилиси, в результате проверки в этом году инспекторы выявили на государственном земельном участке 12 незаконных построек. Здания были расположены по указанному адресу без соответствующего разрешения.

"Муниципальная инспекция приступила к их демонтажу в соответствии с законом, по поручению мэра Тбилиси", - говорится в заявлении столичной мэрии.

В эти минуты демонтаж продолжается.



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