Демонтаж незаконно построенных домов на окраине Тбилиси не обошелся без протеста

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. В Самгорском районе Тбилиси городская инспекция приступила к демонтажу нескольких незаконно построенных зданий, что вызвало протест среди местных жителей.
В данное время жители поселка Африка (улица Санадзе) пытаются помешать работе бульдозеров, которые сносят здания. На месте мобилизована полиция.
Протестующие говорят, что им некуда идти посреди зимы и все их средства были вложены в строительство домов.
Как поясняют в мэрии Тбилиси, в результате проверки в этом году инспекторы выявили на государственном земельном участке 12 незаконных построек. Здания были расположены по указанному адресу без соответствующего разрешения.
"Муниципальная инспекция приступила к их демонтажу в соответствии с законом, по поручению мэра Тбилиси", - говорится в заявлении столичной мэрии.
В эти минуты демонтаж продолжается.