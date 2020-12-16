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Машина полиции на трассе в Аджарии

Мужчину застрелили из охотничьего ружья в Аджарии

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2308)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201216/250353682/Muzhchinu-zastrelili-iz-okhotnichego-ruzhya-v-Adzharii.html

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", которое наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Полиция ищет преступника, застрелившего 50-летнего мужчину из охотничьего ружья в черноморском городке Кобулети (регион Аджария).

По информации Первого канала, мужчина скончался сразу по приезду в больницу. На месте работают эксперт-криминалисты, проводится экспертиза тела.

Задержание подозреваемых в совершении преступления
© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov
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"Согласно сообщению, поступившему в отделение полиции, имел место факт ранения. Мужчина скончался сразу после того, как был перевезен в больницу. На данный момент, ведутся интенсивные следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, по задержанию лица, совершившего преступление", - заявил начальник департамента полиции Аджарии Константин Ананиашвили.

МВД не разглашает других деталей исходя из интересов следствия.

Что последовало за ранением мужчины, неизвестно. В СМИ сообщают, что инцидент произошел около железнодорожного вокзала в Кобулети.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", которое наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет.

Темы:
Происшествия в Грузии (2308)


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