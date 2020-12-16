Вблизи нефтяного терминала в Кулеви бушует пожар

В тушения огня принимают участие пять бригад пожарных-спасателей, также готов подключится пожарный поезд

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В селе Кулеви Хобского муниципалитета (регион Самегрело-Земо Сванети) горит трава и кустарники.

В тушения огня принимают участие пять бригад пожарных-спасателей. Также, в целях безопасности, в готовности подключится к тушению находится пожарный поезд.

Тем не менее, в этом районе природный пожар связан с повышенным риском, так как неподалеку от села Кулеви расположен крупный нефтяной терминал на берегу Черного моря. Объем резервуарного парка терминала равен 320 тыс. кубометров с возможностью увеличения до 380 тыс. кубометров. Терминал принадлежит азербайджанской компании SOCAR.

По информации Первого канала, на данном этапе нефтяному терминалу "Кулеви" опасность не угрожает.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно, впрочем как и площадь возгорания.