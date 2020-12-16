Небрежность или невнимательность? – в Тбилиси предотвратили взрыв газа

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. В Тбилиси в доме №55 по проспекту Церетели предотвращен взрыв природного газа, сообщается на странице "Тбилиси энерджи" в Facebook.

Трагедия в Шида Картли – двух молодых мужчин нашли мертвыми в доме>>

Звонок о сильном запахе газа в многоэтажном доме в газораспределительную компанию поступил от жильцов накануне. На место сразу же была направлена аварийная бригада.

"Небрежность или невнимательность? По крайней мере, в столице еще один жилой дом спасен от взрыва. В Дидубийском районе, на проспекте Церетели, на первом этаже одного из домов, в коммерческом объекте, специалистов службы быстрого реагирования "Тбилиси энерджи" ждала такая картина – резиновая труба, которая не была прикреплена ни к одной из установок, находилась в открытом положении, откуда происходила утечка газа. Срочно были перекрыты газовые краны, а помещение проветрено", – говорится в сообщении компании.

"Тбилиси энерджи" обращается к населению с просьбой быть более ответственными и внимательными. Именно от этого зависит здоровье и жизнь людей.

"Откажитесь от кустарного подключения к газу, от установок-убийц с открытой камерой горения и не оставляйте установки без внимания", – отмечено в сообщении.

В зимний период число несчастных случаев с человеческими жертвами по вине утечки газа, как правило, увеличивается. В середине января 2019 года во время взрыва в многоэтажном доме в Диди Дигоми в Тбилиси, погибли четверо человек, в том числе ребенок. В последний раз трагедия произошла недавно в регионе Шида Картли, когда дома нашли тела двух молодых мужчин. Причиной смерти стало отравление газом.