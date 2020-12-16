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Патрульная полиция штрафует водителя за нарушение

Один из лидеров "Гирчи" нарвался на крупный штраф за нарушение ограничений в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2311)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201216/250356694/Odin-iz-liderov-Girchi-narvalsya-na-krupnyy-shtraf-za-narushenie-ogranicheniy-v-Tbilisi.html

Вахтанг Мегрелишвили не только оказался на улице в неурочное время, но и управлял автомобилем без прав. Ночная "прогулка" обошлась ему в 2 500 лари

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. "Заботливое государство" – видео под таким названием с пользователями поделился один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.

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Накануне поздно ночью сотрудники патрульной полиции оштрафовали Мегрелишвили на 2 000 тысячи лари (600 долларов) за передвижение по городу после 21:00 без специального на то разрешения. Кроме того, политику выписали штраф в 500 лари за вождение автомобиля без водительских прав.

Сам Мегрелишвили признался в видео, что управляет автомобилем без прав уже три года, но ничего противозаконного в этом не видит.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам оппозиционного политика, его пригласили для участия в передаче телеканала "Кавкасия", однако он не стал брать для этого специальное разрешение, хотя знал, что эфир закончится поздно ночью.

"Вы даете человеку помощь в 300 лари и выписываете штраф в 2 500? И говорите, чтобы за мной приехал кто-нибудь и забрал, иначе меня отведут в участок. А как, если за мной приедет тот, у кого нет разрешения?" – говорит Мегрелишвили.

Он попросил пользователей Facebook, имеющих при себе разрешение на передвижение после 21:00, приехать и забрать его домой.

В конце видео полиция все-таки разрешила Мегрелишвили добраться до дому, но уже пешком.

С 28 ноября в стране действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

Темы:
Происшествия в Грузии (2311)
Теги:
Пандемия, Оппозиция, Грузия


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