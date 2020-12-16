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Журналисты у здания Тбилисского городского суда

В Тбилисском городском суде начался еще один процесс над бывшим генпрокурором Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2312)
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Скамья подсудимых в суде пустует - Зураб Адеишвили, которому в Грузии вынесен не один приговор по разным делам, по-прежнему скрывается за границей

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. В Тбилисском городском суде после длительной паузы возобновился процесс по делу об избиении оппозиционного политика Кобы Давиташвили, главным обвиняемым в котором является бывший генеральный прокурор и экс-глава Минюста Грузии Зураб Адеишвили.

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Дело касается известных событий 7 ноября 2007 года, когда оппозиция проводила перманентные акции с требованием отставки тогдашнего президента Михаила Саакашвили. Власти жестоко расправились с манифестантами - пострадали около 500 человек. Одним из них был депутат парламента нескольких созывов Коба Давиташвили. Он был похищен и жестоко избит сотрудниками спецслужб. Политика нашли через два дня поисков в военном госпитале в Гори с многочисленными телесными повреждениями, которые в последствии сделали его инвалидом и политически неактивным.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Он скончался недавно, 2 декабря, на 49-м году жизни. В 2017 году политику диагностировали болезнь Бехтерева. Как заявлял сам Давиташвили, неизлечимое и редкое заболевание у него развилось в результате полученных в ноябре 2007 года травм.

Бывший генеральный прокурор Зураб Адеишвили, который в 2013 году покинул Грузию, обвиняется в организации незаконного лишения свободы и превышении должностных полномочий. Другие высокопоставленные чиновники по этому делу осуждены в 2017 году.

По словам прокурора по делу Шоты Какулия, обвинение завершило изучение доказательств около года назад и с тех пор судебное разбирательство откладывалось пять раз по ходатайству защиты.

"Что касается дела Адеишвили, то в деле имеется не одно прямое доказательство его вины, отчет об ущербе, нанесенном здоровью, а также показания свидетелей, что все вместе дает нам все основания ожидать, что в отношении Адеишвили вынесут обвинительный приговор", - сказал прокурор.

Служба государственной безопасности Грузии - СГБ
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Следствие установило, что похищение Давиташвили организовали Адеишвили и Давид Карселадзе, который в то время был заместителем начальника службы доходов министерства финансов.

Между тем адвокат Адеишвили Бека Басилая на сегодняшнем процессе заявил о самоотводе. Он отказался защищать экс-генпрокурора. Причина, по словам Басилая, в разногласиях между ним и клиентом.

"Естественно, я общался с Адеишвили, и мы решили, что у нас нет консенсуса по определенным позициям. Мы оба пришли к выводу, что мне следует отойти от дела. Некоторые наши позиции несовместимы", - сказал он.

Судья удовлетворил ходатайство адвоката.

Темы:
Происшествия в Грузии (2312)
Теги:
Зураб Адеишвили, Тбилисский городской суд, Грузия


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