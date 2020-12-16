Дело об избиении Георгия Руруа в тюрьме: за служебную халатность задержаны госслужащие

Уголовное дело возбуждено по статье "служебная халатность", что наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет или лишением свободы сроком до трех лет

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. По делу о нападении на совладельца главного грузинского оппозиционного канала "Мтавари архи" Георгия Руруа в тюрьме задержаны старший инспектор Отдела безопасности и главный инспектор Отдела правового режима Пенитенциарного учреждения №8, говорится в сообщении Министерства юстиции Грузии.

Руруа отбывает наказание в Глданской тюрьме №8. Тбилисский городской суд в июле признал его виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и приговорил его к 4 годам заключения. Он был избит другими заключенными 2 ноября, когда его вели на свидание с адвокатом.

По данным ведомства, в результате начатого 16 ноября следствия установлено, что обвиняемые ненадлежащим образом и халатно исполняли свои служебные обязанности, в результате чего произошло групповое избиение осужденного Георгия Руруа, отбывающего наказание в данной тюрьме. Это повлекло за собой существенное нарушение прав последнего и законных интересов государства, отмечено в сообщении Минюста.

Уголовное дело возбуждено по статье "служебная халатность", которое наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет или лишением свободы сроком до трех лет.

По информации Минюста, следствие по делу продолжается.

Грузинская оппозиция считает Руруа политзаключенным и требует его освобождения. Часть депутатов Европарламента и Конгресса США выразили свое мнение о том, что Руруа должен быть помилован.

Георгий Руруа – брат бывшего министра культуры Грузии в правительстве Саакашвили, одного из бывших лидеров "Единого национального движения" Ники Руруа и близкий друг многих оппозиционеров.