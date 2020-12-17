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Руки в наручниках. Задержание преступника

В Греции за грабежи задержаны шесть граждан Грузии

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1242)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201217/250364811/V-Gretsii-za-grabezhi-zaderzhany-shest-grazhdan-Gruzii.html

По предварительной информации, на счету преступной группировки 31 ограбление, хотя в ходе следствия это число может увеличиться

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В Греции за грабежи задержаны шесть граждан Грузии, одна из них – женщина, сообщается на официальном сайте полиции страны.

На сайте размещены также фотографии всех обвиняемых. Полиция продолжает поиски еще двух членов преступной группировки.

Обвиняемые были задержаны 4 декабря. При обыске их домов и машин изъято большое количество награбленных ювелирных изделий и другие дорогостоящие вещи.

В местных СМИ распространяется разная информация об общей стоимости украденных вещей. По одной из версии, обвиняемые в разных районах Аттики ограбили 31 квартиру. Во время грабежа они использовали специальные инструменты для взлома, а информацию о наличии вещей, в основном, получали от работающего в домах персонала.

Темы:
Преступность в Грузии (1242)
Теги:
криминал, Греция, Грузия


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