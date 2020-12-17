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Патрульная полиция

Убийство в Аджарии раскрыто – полиция задержала подозреваемого

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1242)
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40-летнему мужчине, против которого уголовное дело возбуждено по двум статьям УК, грозит до 15 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В Аджарии задержан подозреваемый в убийстве и разбое в черноморском городке Кобулети, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Задержание подозреваемых в совершении преступления
© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov
Полиция раскрыла жестокое убийство на востоке Грузии

Следствие установило, что обвиняемый 15 декабря угнал автомобиль односельчанина и направился в Кобулети. Там он явился к своему знакомому и на почве мести несколько раз выстрелил в 52-летнего мужчину из охотничьего ружья. От полученных ранений тот скончался.

Полиция задержала подозреваемого на второй день. В качестве улики изъято охотничье ружье, из которого были произведены выстрелы.

Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "разбой" и "умышленное убийство". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1242)
Теги:
криминал, Аджария, Грузия


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