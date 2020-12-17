Убийство в Аджарии раскрыто – полиция задержала подозреваемого

40-летнему мужчине, против которого уголовное дело возбуждено по двум статьям УК, грозит до 15 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В Аджарии задержан подозреваемый в убийстве и разбое в черноморском городке Кобулети, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый 15 декабря угнал автомобиль односельчанина и направился в Кобулети. Там он явился к своему знакомому и на почве мести несколько раз выстрелил в 52-летнего мужчину из охотничьего ружья. От полученных ранений тот скончался.

Полиция задержала подозреваемого на второй день. В качестве улики изъято охотничье ружье, из которого были произведены выстрелы.

Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "разбой" и "умышленное убийство". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.