Убийство в Аджарии раскрыто – полиция задержала подозреваемого

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В Аджарии задержан подозреваемый в убийстве и разбое в черноморском городке Кобулети, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый 15 декабря угнал автомобиль односельчанина и направился в Кобулети. Там он явился к своему знакомому и на почве мести несколько раз выстрелил в 52-летнего мужчину из охотничьего ружья. От полученных ранений тот скончался.
Полиция задержала подозреваемого на второй день. В качестве улики изъято охотничье ружье, из которого были произведены выстрелы.
Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "разбой" и "умышленное убийство". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.