Трагедия на западе Грузии – жертвами ДТП стали члены одной семьи

В автомобиле, который потерял управление и на большой скорости врезался в дерево, сидели мать, отец и 16-летний подросток

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Три человека погибли в автокатастрофе в селе Варцихе Багдатского муниципалитета (регион Имерети) на западе Грузии.

Автомобиль, ехавший на большой скорости, потерял управление и врезался в дерево.

Погибшие являются членами одной семьи – это мать, отец и 16-летний подросток.

На месте трагедии работают криминалисты.

Как сообщили Sputnik Грузия в МВД Грузии, следствие ведется по статье – «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель людей».