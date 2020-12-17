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Патрульная полиция на месте ДТП

Трагедия на западе Грузии – жертвами ДТП стали члены одной семьи

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2315)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201217/250375891/Tragediya-na-zapade-Gruzii--zhertvami-DTP-stali-chleny-odnoy-semi.html

В автомобиле, который потерял управление и на большой скорости врезался в дерево, сидели мать, отец и 16-летний подросток

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Три человека погибли в автокатастрофе в селе Варцихе Багдатского муниципалитета (регион Имерети) на западе Грузии.

Автомобиль, ехавший на большой скорости, потерял управление и врезался в дерево.

Погибшие являются членами одной семьи – это мать, отец и 16-летний подросток.

На месте трагедии работают криминалисты.

Как сообщили Sputnik Грузия в МВД Грузии, следствие ведется по статье – «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель людей».

Темы:
Происшествия в Грузии (2315)
Теги:
МВД Грузии, ДТП, Грузия


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