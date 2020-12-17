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Скорая помощь и машина патрульной полиции на месте происшествия

На западе Грузии пациент с коронавирусом выпрыгнул из окна палаты и разбился насмерть

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201217/250376088/Na-Zapade-Gruzii-patsient-s-koronavirusom-vyprygnul-iz-okna-palaty-i-razbilsya-nasmert.html

Мужчина средних лет, который лечился в клинике четыре дня, не считался тяжелым. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В реферальном госпитале в Зугдиди (Самегрело-Земо Сванети) инфицированный коронавирусом пациент выпрыгнул из окна палаты и разбился, сообщает телекомпания Rustavi-2.

Предположительно, мужчина средних лет покончил жизнь самоубийством. По словам клинического менеджера госпиталя Сулхана Оржония, пациент лечился у них четыре дня и был стабильным.

По факту возбуждено уголовное дело по статье  – доведение до самоубийства.

Между тем, родственники погибшего пациента ворвались сегодня в клинику и ранили охранника. Мужчина находится в критическом состоянии, проводится операция. Уничтожена часть инвентаря. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье 117 УК Грузии - "умышленное нанесение тяжких повреждений".

Подобный случай в Грузии произошел и в Батуми (Аджария) в ноябре этого года. 73-летний инфицированный пациент выпал из окна третьего этажа. После падения мужчина остался жив, его поместили в реанимационное отделение, однако медикам не удалось его спасти.

 

Теги:
Доведение до самоубийства, Зугдиди, Грузия


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