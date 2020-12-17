На западе Грузии пациент с коронавирусом выпрыгнул из окна палаты и разбился насмерть

Мужчина средних лет, который лечился в клинике четыре дня, не считался тяжелым. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В реферальном госпитале в Зугдиди (Самегрело-Земо Сванети) инфицированный коронавирусом пациент выпрыгнул из окна палаты и разбился, сообщает телекомпания Rustavi-2.

Предположительно, мужчина средних лет покончил жизнь самоубийством. По словам клинического менеджера госпиталя Сулхана Оржония, пациент лечился у них четыре дня и был стабильным.

По факту возбуждено уголовное дело по статье – доведение до самоубийства.

Между тем, родственники погибшего пациента ворвались сегодня в клинику и ранили охранника. Мужчина находится в критическом состоянии, проводится операция. Уничтожена часть инвентаря. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье 117 УК Грузии - "умышленное нанесение тяжких повреждений".

Подобный случай в Грузии произошел и в Батуми (Аджария) в ноябре этого года. 73-летний инфицированный пациент выпал из окна третьего этажа. После падения мужчина остался жив, его поместили в реанимационное отделение, однако медикам не удалось его спасти.