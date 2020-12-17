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Тюремный коридор

"Служебная халатность" - двум сотрудникам Глданской тюрьмы предъявили обвинения

© CC BY 2.0 / meesh / barring freedom
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Темы:
Преступность в Грузии (1243)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201217/250376864/Sluzhebnaya-khalatnost---dvum-sotrudnikam-Gldanskoy-tyurmy-predyavili-obvineniya.html

Следствие установило, что сотрудники халатно исполняли свои служебные обязанности, в результате чего произошло групповое избиение осужденного

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения двум сотрудникам Пенитенциарного учреждения N8 в "служебной халатности".

Речь идет о нападении на совладельца главного грузинского оппозиционного канала "Мтавари архи" Георгия Руруа, которое произошло в тюрьме 2 ноября. Задержаны старший инспектор Отдела безопасности и главный инспектор Отдела правового режима Пенитенциарного учреждения №8.

Руки в наручниках. Задержание преступника
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Дело об избиении Георгия Руруа в тюрьме: за служебную халатность задержаны госслужащие

Следствие установило, что главный инспектор отдела безопасности пенитенциарного учреждения и главный инспектор Отдела правового режима ненадлежащим образом и халатно исполняли свои служебные обязанности, в результате чего произошло групповое избиение осужденного Георгия Руруа, отбывающего наказание в данной тюрьме. Это повлекло за собой существенное нарушение прав заключенного и законных интересов государства, отмечено в сообщении Минюста.

Задержанные обвиняются по части первой статьи 342 Уголовного кодекса Грузии – "служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение чиновниками или приравненными к ним лицами своих служебных обязанностей вследствие небрежного отношения к ним, повлекшее существенное нарушение прав физического лица или юридического лица, законных интересов общества или государства".

Георгий Руруа
photo: Giorgi Rurua
Заключенного Георгия Руруа избили в Глданской тюрьме

В случае признания вины задержанным грозит штраф, или домашний арест на срок от шести месяцев до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Генеральная прокуратура Грузии обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении к обвиняемым меры пресечения в установленные законом сроки.

Расследование дела продолжается.

Георгий Руруа отбывает наказание в Глданской тюрьме №8. Тбилисский городской суд в июле признал его виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и приговорил его к 4 годам заключения.

Темы:
Преступность в Грузии (1243)
Теги:
Генеральная прокуратура Грузии, Грузия


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