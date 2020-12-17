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Протестующие жители. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе

Жителю Тбилиси придется выплатить крупный залог за нападение на полицейского

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2316)
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До досудебного слушания обвинение постарается получить видеодоказательства нападения на полицейского, заявил прокурор

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Задержанному по обвинению в нападении на полицейского во время демонтажа зданий в так называемом поселении "Африка" в Самгорском районе Тбилиси суд избрал меру пресечения в виде залога в размере десяти тысяч лари.

По словам защиты, они просили суд назначить минимальный залог. Интересы обвиняемого в суде защищает адвокат Ассоциации молодых юристов.

Бульдозеры и полиция. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе
© Sputnik / STRINGER
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"Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о тюремном заключении. Наша позиция заключалась в том, что никаких мер пресечения применять не следовало, хотя, если бы по инициативе судьи мера пресечения все же применилась бы, то это должен был быть минимальный залог в 1000 лари. Однако суд постановил внести залог в размере 10 000 лари. Что касается того, подавать апелляцию или нет, я проконсультируюсь по этому поводу с обвиняемым", - сказал адвокат Реваз Аджарадзе в эфире Первого канала.

По словам прокурора Тамар Якобидзе, пока есть только письменные показания свидетелей по делу, но до досудебного слушания обвинение постарается получить видеодоказательства нападения на полицейского. Подсудимый частично признал свою вину.

Бульдозеры и полиция. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе
© Sputnik / STRINGER
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"Что касается частичного признания, то обвиняемый не сообщил подробностей того, в какой части он признал себя виновным. Эти детали решили обсудить на ближайшем судебном заседании", - заявила прокурор Якобидзе.

15 декабря в Тбилиси городская инспекция начала демонтаж 12 незаконно построенных зданий на участке, принадлежащем государству, в поселении "Африка" в Самгорской районе Тбилиси. Местные жители оказали полиции и рабочим сопротивление. Они перекрыли дорогу и не давали бульдозерам продолжить демонтаж построек.

В ходе потасовки были задержаны несколько человек.

Темы:
Происшествия в Грузии (2316)
Теги:
Акция протеста, Тбилиси


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