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Задержание подозреваемого

Ранившие сотрудника охраны клиники "Вивамед" в Тбилиси найдены и задержаны

© CC BY-SA 2.0 / Keith Allison / handcuffs
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1244)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201218/250381573/Ranivshie-sotrudnika-okhrany-kliniki-Vivamed-v-Tbilisi-naydeny-i-zaderzhany.html

Врачи надеются, что раненный молодой человек выкарабкается, хотя сейчас он в тяжелом состоянии, а двух бывших уголовников ждет новый срок

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Нападение на сотрудника охраны клиники "Вивамед" в Тбилиси раскрыто – полиция задержала двух подозреваемых, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Инцидент произошел накануне. В клинику "Вивамед" в четверг ворвались родственники и друзья скончавшегося пациента и устроили дебош. Один из сотрудников охраны больницы, которые пытались урезонить молодых людей, был ранен.

Машина патрульной полиции на месте происшествия
© Sputnik / Alex Shlamov
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По подозрению в преступлении задержаны двое ранее судимых. Выяснилось, что и скончавшийся пациент не так давно был освобожден из заключения.

Следствие установило, что обвиняемые во время конфликта нанесли несколько ножевых ранений 25-летнему сотруднику службы охраны клиники.

Уголовное дело возбуждено по статье УК Грузии "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Наказывается лишением свободны на срок от трех до шести лет.

В отношении Ш. Б. следствие идет по статье УК Грузии "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Наказывается штрафом или исправительными работами на срок до шести месяцев, или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободны на срок до трех лет с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.

Что касается состояния здоровья раненного сотрудника охраны, то оно стабильно тяжелое. Ему сделана срочная операция.

 

Темы:
Преступность в Грузии (1244)
Теги:
криминал, МВД Грузии, Грузия


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