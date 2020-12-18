"Извините, большего сказать не могу" – Гомелаури о деле захвата заложников в Зугдиди

И. о. министра внутренних дел Грузии и на этот раз был немногословным, и практически ничего нового не сказал журналистам, как идет следствие по самому резонансному за последнее время делу

ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. Следствие по делу захвата заложников в "Банке Грузии" в Зугдиди продолжается, но детали дела не разглашаются в интересах следствия, заявил журналистам и. о. главы МВД Вахтанг Гомелаури после презентации годового отчета работы своего ведомства за 2020 год.

Брата захватчика заложников "Банка Грузии" оставили в предварительном заключении>>

По данным следствия, человек в камуфляже и черной маске, идентифицированный как Бадри Эсебуа, вооруженный автоматом и гранатой, 21 октября днем ворвался в филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Он потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Следствие ведется по трем статьям – "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия", "терроризм" и "захват заложников в террористических целях".

"Задержан брат Бадри Эсебуа, который ему помогал и перевозил груз, в котором были запрещенные предметы. Следствие ведется, и мы не можем открыто говорить о нем, извините за это", – сказал Гомелаури.

Сотрудники полиции на прошлой неделе в ходе спецоперации задержали брата разыскиваемого Бадри Эсебуа – Бидзину Эсебуа. По данным следствия, при задержании в его машине были найдены две "лимонки", патроны для автомата и вещи для брата – спальный мешок, продукты и одежда. Полиция не скрывает, что следила за Бидзиной Эсебуа, надеясь выйти через него на разыскиваемого брата.

Бидзине Эсебуа уже официально предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, что грозит ему лишением свободы сроком от четырех до семи лет.

По словам адвокатов задержанного, их подзащитный дал показания следствию и не признал себя виновным. Он утверждает, что боеприпасы и оружие ему подбросили.