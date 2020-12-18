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Патрульная полиция на месте преступления

Кровавое ДТП на востоке Грузии – есть жертвы

© Sputnik / Levan Avlabreli
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2317)
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Sputnik Грузия
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Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в Цнори (регион Кахети) скончался молодой мужчина, сообщает Первый канал.

Предположительно, автомобиль, который ехал на превышенной скорости, сначала врезался в стену, а затем в дерево. В результате ДТП на месте скончался 20-летний мужчина.

Патрульная полиция на месте ДТП
© Sputnik / STRINGER
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Еще один 18-летний пассажир автомобиля получил повреждения. Пострадавшего бригада скорой медицинской помощи перевезла в клинику "Архимеде" в Цнори. У него наблюдаются множество переломов. Состояние здоровья пациента критическое.

Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта".

По статистике Грузии, за девять месяцев 2020 года в авариях в стране погибли 337 человек, среди них 17 детей младше 16 лет. Всего в этот период в Грузии произошло 3 644 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.

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Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. На втором месте наиболее частых причин ДТП – превышение скорости, замыкает печальную тройку – несоблюдение дистанции при движении.

Темы:
Происшествия в Грузии (2317)


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