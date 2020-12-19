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Спецоперация в столице Грузии на проспекте Церетели

Мужчина угрожает взорвать себя в одном из районов Тбилиси

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2318)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201219/250396208/Muzhchina-ugrozhaet-vzorvat-sebya-v-odnom-iz-rayonov-Tbilisi.html

Чтобы не создавать паники, сотрудники полиции прибыли на место на гражданских машинах. Операция проводится при усиленных мерах безопасности

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Мужчина с гранатой угрожает взорвать себя в одном из густонаселенных районов Тбилиси, передает TV Pirveli.

По утверждению телекомпании, МВД Грузии запрещает разглашать детали из-за повышенных рисков, в том числе и требования мужчины. Единственное, что известно на данный момент, – мужчина в прошлом судим.

Чтобы не создавать паники, сотрудники полиции прибыли на место на гражданских машинах. Операция проводится при усиленных мерах безопасности.

Темы:
Происшествия в Грузии (2318)
Теги:
происшествия, полиция, Грузия, Тбилиси


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