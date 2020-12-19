Мужчина угрожает взорвать себя в одном из районов Тбилиси

Чтобы не создавать паники, сотрудники полиции прибыли на место на гражданских машинах. Операция проводится при усиленных мерах безопасности

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Мужчина с гранатой угрожает взорвать себя в одном из густонаселенных районов Тбилиси, передает TV Pirveli.

По утверждению телекомпании, МВД Грузии запрещает разглашать детали из-за повышенных рисков, в том числе и требования мужчины. Единственное, что известно на данный момент, – мужчина в прошлом судим.

Чтобы не создавать паники, сотрудники полиции прибыли на место на гражданских машинах. Операция проводится при усиленных мерах безопасности.