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Спецоперация в столице Грузии на проспекте Церетели

Полиция задержала угрожавшего взорвать себя мужчину – детали спецоперации

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Sputnik Грузия
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По данным СМИ, ранее судимый мужчина явился к родственникам и угрожал взорвать себя, требуя встречи с женой

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, угрожавшего взорвать себя в одном из жилых домов Тбилиси, сообщает телеканал TV Pirveli.

По данным телекомпании, мужчина по имени Георгий Меребашвили, на которого был выписан ограничительный ордер, пришел к родственникам, живущим в районе Глдани, и угрожал взорвать себя, требуя встречи с женой.

Полиция подключила к переговорам его адвоката, после чего мужчина сдался полиции.

В МВД пока не делали комментариев для СМИ.

Теги:
Тбилиси


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