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Спецоперация в столице Грузии

Была ли граната – адвокат рассказал о деталях инцидента в Тбилиси

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2319)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201220/250401060/Byla-li-granata--advokat-rasskazal-o-detalyakh-intsidenta-v-Tbilisi.html

Задержанный является гражданином США и информация о случившемся уже представлена в посольство, заявила адвокат

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. Адвокат угрожавшего взорвать себя и задержанного накануне в Глданском районе Тбилиси молодого мужчины Тамар Абесадзе говорит, что у ее подзащитного не было при себе гранаты.

Инцидент произошел, когда мужчина пытался помириться со своей бывшей супругой. Полиция подключила к переговорам адвоката задержанного, после чего мужчина сдался.

"Это была просьба Георгия Мерабишвили, чтобы к нему прибыл человек, которому он доверяет, чтобы туда пришла я, а потом он бы мирно последовал за полицией. Информация о гранате появилась, но не подтвердилась, это была ложная информация. Когда я вошла, Георгий Мерабишвили стоял, подняв руки, перед полицией", - сказала адвокат в эфире Первого канала.

По ее словам, обвинение задержанному пока официально не предъявлено. Адвокат считает, что Георгию Мерабишвили нельзя предъявить обвинение в незаконном хранении и ношении оружия, так как его при себе у ее клиента не было.

Спецоперация в столице Грузии на проспекте Церетели
© Sputnik / Alex Shlamov
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Адвокат также рассказала, что Мерабишвили является гражданином США и о его задержании уже сообщили в посольство.

Что касается ограничительного ордера, о котором накануне сообщили в прессе, то, по словам адвоката, он не имеет юридической силы, так как срок документа истек.

Абесадзе подтверждает, что ее подзащитный хотел встретиться со своей супругой, просто чтобы поговорить, но не считает, что при этом Мерабишвили угрожал кому-либо.

Тем временем, по данным МВД Грузии, 29-летнему мужчине грозит до семи лет тюрьмы. Расследование ведется по факту угроз и незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия.

Следствие установило, что молодой мужчина, который условно осужден "за воровство", поссорился со знакомым, в доме у которого он находился накануне вечером.

Темы:
Происшествия в Грузии (2319)
Теги:
происшествия, МВД Грузии


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