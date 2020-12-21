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Наркопреступление – в Тбилиси задержан один человек

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1249)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201221/250405714/Narkoprestuplenie--v-Tbilisi-zaderzhan-odin-chelovek.html

Количество изъятых при обыске машины обвиняемого наркотиков "тянет" на солидный срок – от восьми до 20 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. В Тбилиси силами полиции и сотрудников службы госбезопасности раскрыто наркопреступление – задержан один человек, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Задержанный – 31-летний мужчина. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере При обыске его автомобиля было изъято больше ста таблеток наркотического средства "экстази".

Следствие идет по статье УК Грузии "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.

Темы:
Преступность в Грузии (1249)
Теги:
криминал, МВД Грузии, Грузия


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