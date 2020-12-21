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Патрульная полиция - полицейский на дежурстве

ДТП на западе Грузии: погиб один человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2320)
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Sputnik Грузия
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За девять месяцев года, по данным МВД, в Грузии в автоавариях погибли 337 человек, в том числе 17 несовершеннолетних

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Один человек погиб и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в районе Кобулети (АР Аджария), сообщает телеканал Formula.

По существующей информации, столкнулись две легковушки. Случай произошел у села Гвараши.

На месте была мобилизована патрульная полиция. Расследование ведется по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства".

По данным МВД, за девять месяцев 2020 года в авариях в Грузии погибли 337 человек, среди них 17 детей младше 16 лет. Всего в этот период в Грузии произошло более 3,6 тысячи аварий с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.

Темы:
Происшествия в Грузии (2320)
Теги:
ДТП, МВД Грузии, Грузия


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