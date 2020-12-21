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Пожарная машина в лесу

При пожаре в Гори погиб человек

photo : Emergency Management Service / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2321)
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Sputnik Грузия
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К этому времени пожар локализован, на месте мобилизованы бригады спасателей и скорой помощи, но о других пострадавших не сообщается

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. В результате пожара в двухэтажном доме на улице Самепо в городе Гори (регион Шида Картли) погиб мужчина средних лет.

К этому времени пожар локализован, на месте мобилизованы бригады спасателей и скорой помощи.

Скорая помощь 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погибшими при пожаре на улице Хорава в Тбилиси оказались пожилые слепые братья

Информация о других пострадавших не сообщается. Также неизвестно, что стало причиной возгорания.

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в Грузии в период с 1 января по 30 сентября было зафиксировано 11 196 пожаров, которые унесли жизни 45 человек.

Во время пожаров за указанный период полностью сгорело 354 здания. Травмы при пожаре получили 144 человека.

Темы:
Происшествия в Грузии (2321)
Теги:
Пожар, Пожарные, Гори, Грузия


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