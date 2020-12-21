При пожаре в Гори погиб человек

К этому времени пожар локализован, на месте мобилизованы бригады спасателей и скорой помощи, но о других пострадавших не сообщается

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. В результате пожара в двухэтажном доме на улице Самепо в городе Гори (регион Шида Картли) погиб мужчина средних лет.

К этому времени пожар локализован, на месте мобилизованы бригады спасателей и скорой помощи.

Информация о других пострадавших не сообщается. Также неизвестно, что стало причиной возгорания.

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в Грузии в период с 1 января по 30 сентября было зафиксировано 11 196 пожаров, которые унесли жизни 45 человек.

Во время пожаров за указанный период полностью сгорело 354 здания. Травмы при пожаре получили 144 человека.