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Купюры достоинством сто лари

В Грузии задержали фальшивомонетчиков

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1250)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201222/250416809/V-Gruzii-zaderzhali-falshivomonetchikov.html

Злоумышленники успели пустить в оборот 550 лари в фальшивых 50 и 100-ларовых купюрах. Им грозит до десяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии разоблачили четырех человек, занимающихся изготовлением и реализацией фальшивых денег, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, с целью получения незаконной материальной выгоды обвиняемые в регионе Имерети (Западная Грузия) изготовили фальшивые 50 и 100-ларовые купюры.

Для изготовления грузинской национальной валюты они использовали компьютерную технику. Реализовывали же они фальшивые деньги на бензозаправочных станциях и в торговой сети в Кутаиси.

На данном этапе следствие установило, что обвиняемым удалось пустить в оборот фальшивые купюры на сумму 550 лари (примерно 172 доллара).

Следствие ведется по статье "Изготовление или сбыт фальшивых денег или ценных бумаг группой лиц по предварительному сговору". Обвиняемым грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Темы:
Преступность в Грузии (1250)
Теги:
Фальшивомонетчики, Грузия


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