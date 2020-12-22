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Патрульные полицейские следят за порядком во время эпидемии коронавируса

Сколько человек нарушили ограничения за сутки: статистика МВД Грузии

photo: Patrol Police of Georgia / FB
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (474)
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Сотрудники полиции за нарушение масочного режима оштрафовали 870 человек, еще 104 нарушителя привлечены к административной ответственности за появление на улице в ночное время

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. За последние сутки полиция выявила 974 факта нарушения ограничений, действующих в Грузии из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД.

Эпидемия коронавируса. Церковная служба. Верующие в масках
© Sputnik / STRINGER
Минздрав Грузии рекомендует сохранить строгие ограничения из-за коронавируса

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 104 человека. Это лица, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 870 человек.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (474)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, МВД Грузии, Грузия


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