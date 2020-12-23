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Лошадь, впряженная в прогулочную повозку

В Гори украли лошадей, дрессированных для иппотерапии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201223/250430887/V-Gori-ukrali-loshadey-prednaznachennykh-dlya-ippoterapii.html

Украденные лошади использовались для тренировок спортсменов, а также для восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В Гори (Шида-Картли) неизвестные во время действия запрета на передвижение с 21:00 до 05:00 выкрали четырех лошадей и двух жеребят, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.

На данном этапе ведутся следственные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по статье 177 Уголовного кодекса Грузии – "кража".

Украденные лошади использовались для тренировок спортсменов и восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья – иппотерапии. Это метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды.

Также известно, что лошади были привязаны хозяином на участке возле дома.



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