В Гори украли лошадей, дрессированных для иппотерапии

Украденные лошади использовались для тренировок спортсменов, а также для восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В Гори (Шида-Картли) неизвестные во время действия запрета на передвижение с 21:00 до 05:00 выкрали четырех лошадей и двух жеребят, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.

На данном этапе ведутся следственные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по статье 177 Уголовного кодекса Грузии – "кража".

Украденные лошади использовались для тренировок спортсменов и восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья – иппотерапии. Это метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды.

Также известно, что лошади были привязаны хозяином на участке возле дома.