Семейный конфликт в Кахети завершился убийством

В убийстве гражданского мужа своей сестры обвиняется 24-летний молодой человек, которому грозит до 15 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В селе Пшавели Телавского муниципалитета в Кахети совершено убийство – подозреваемый задержан по горячим следам.

Как сообщили Sputnik Грузия в МВД Грузии, уголовное дело возбуждено по статье 108-й УК Грузии – "умышленное убийство". Задержанному грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

Следствие установило, что обвиняемый на почве мести застрелил из охотничьего ружья гражданского мужа своей сестры.

Правоохранители задержали 24-летнего обвиняемого вскоре после совершения преступления. В качестве вещественного доказательства изъято охотничье ружье.