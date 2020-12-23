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Патрульная полиция

Семейный конфликт в Кахети завершился убийством

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201223/250430934/Semeynyy-konflikt-v-Kakheti-zavershilsya-ubiystvom.html

В убийстве гражданского мужа своей сестры обвиняется 24-летний молодой человек, которому грозит до 15 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В селе Пшавели Телавского муниципалитета в Кахети совершено убийство – подозреваемый задержан по горячим следам.

Как сообщили Sputnik Грузия в МВД Грузии, уголовное дело возбуждено по статье 108-й УК Грузии – "умышленное убийство". Задержанному грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

Следствие установило, что обвиняемый на почве мести застрелил из охотничьего ружья гражданского мужа своей сестры.

Правоохранители задержали 24-летнего обвиняемого вскоре после совершения преступления. В качестве вещественного доказательства изъято охотничье ружье.



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