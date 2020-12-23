17:41 23 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9979
  • 100 RUB4.3368
  • USD3.2684
Поиск
Здание министерства обороны Грузии

Минобороны Грузии разыскивает военного-контрактника

Photo: courtesy of Ministry of Defence of Georgia
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2323)
5702
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201223/250432041/Minoborony-Gruzii-razyskivaet-voennogo-kontraktnika.html

Следы рядового теряются после 21 декабря, когда он покинул расположение части, но дома, куда отправился в увольнительную, так и не появился

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Министерство обороны Грузии разыскивает пропавшего военнослужащего-контрактника - рядового четвертой механизированной бригады Теймураза Гиунашвили.

Как говорится в сообщении, распространенном оборонным ведомством, Гиунашвили не явился на место дислокации 22 декабря, после чего ведомство начало его поиски.

Последний раз его видели в части 21 декабря в 09:00, после чего он ушел в увольнительную и покинул территорию базы.

Минобороны уже связалось с другими ведомствами, чтобы установить его местонахождение.

Поиски Гиунашвили ведет и его семья. По словам родных, Темур уже третий день не выходит с ними на связь.

Темы:
Происшествия в Грузии (2323)
Теги:
Контрактная служба в армии, Минобороны Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Баскетбол и протестующие. Городок оппозиции у здания правительства Аджарии
Кофе и баскетбол: городок оппозиции в Батуми - фото
Новые санкции США. Как на них отреагировала Россия - видео
Новые санкции США. Как на них отреагировала Россия - видео
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться