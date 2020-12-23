Минобороны Грузии разыскивает военного-контрактника

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Министерство обороны Грузии разыскивает пропавшего военнослужащего-контрактника - рядового четвертой механизированной бригады Теймураза Гиунашвили.
Как говорится в сообщении, распространенном оборонным ведомством, Гиунашвили не явился на место дислокации 22 декабря, после чего ведомство начало его поиски.
Последний раз его видели в части 21 декабря в 09:00, после чего он ушел в увольнительную и покинул территорию базы.
Минобороны уже связалось с другими ведомствами, чтобы установить его местонахождение.
Поиски Гиунашвили ведет и его семья. По словам родных, Темур уже третий день не выходит с ними на связь.