Минобороны Грузии разыскивает военного-контрактника

Следы рядового теряются после 21 декабря, когда он покинул расположение части, но дома, куда отправился в увольнительную, так и не появился

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Министерство обороны Грузии разыскивает пропавшего военнослужащего-контрактника - рядового четвертой механизированной бригады Теймураза Гиунашвили.

Как говорится в сообщении, распространенном оборонным ведомством, Гиунашвили не явился на место дислокации 22 декабря, после чего ведомство начало его поиски.

Последний раз его видели в части 21 декабря в 09:00, после чего он ушел в увольнительную и покинул территорию базы.

Минобороны уже связалось с другими ведомствами, чтобы установить его местонахождение.

Поиски Гиунашвили ведет и его семья. По словам родных, Темур уже третий день не выходит с ними на связь.