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Обрушение жилого дома на улице Сухумской

В центре в Тбилиси обрушилось аварийное здание

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2324)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201224/250435503/V-tsentre-v-Tbilisi-obrushilos-avariynoe-zdanie.html

Дом, который так и не дождался ни реконструкции, ни демонтажа, считался памятником архитектуры, спасти его мэрия не успела

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. На улице Реваза Табукашвили в центре Тбилиси поздно ночью обрушился двухэтажный дом.

По данным Первого канала, никто не пострадал.

Как рассказали очевидцы, здание уже много лет находится в аварийном состоянии и в нем никто не живет.

По словам представителей столичной мэрии, последний житель дома был эвакуирован в сентябре этого года.

"У здания были повреждения четвертой степени. Мы не могли провести демонтаж, потому что это памятник культурного наследия", – заявили в мэрии.

В результате обрушения пострадали несколько припаркованных неподалеку автомобилей.

Темы:
Происшествия в Грузии (2324)
Теги:
Обрушение дома, Тбилиси, Грузия


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