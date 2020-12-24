В центре в Тбилиси обрушилось аварийное здание

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. На улице Реваза Табукашвили в центре Тбилиси поздно ночью обрушился двухэтажный дом.
По данным Первого канала, никто не пострадал.
Как рассказали очевидцы, здание уже много лет находится в аварийном состоянии и в нем никто не живет.
По словам представителей столичной мэрии, последний житель дома был эвакуирован в сентябре этого года.
"У здания были повреждения четвертой степени. Мы не могли провести демонтаж, потому что это памятник культурного наследия", – заявили в мэрии.
В результате обрушения пострадали несколько припаркованных неподалеку автомобилей.