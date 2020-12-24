МВД Грузии: пропавший контрактник найден

Полиция в данное время разбирается, почему военнослужащий не выходил на связь даже со своей семьей и где пропадал три дня

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Пропавший военнослужащий-контрактник Теймураз Гиунашвили, об исчезновении которого сообщало министерством обороны найден в Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным ведомства, военнослужащий жив и здоров и сейчас доставлен на опрос в полицию.

По факту исчезновения военного ведется расследование по статье 143 Уголовного кодекса Грузии – "незаконное лишение свободы".

В настоящее время сотрудники МВД допрашивают также членов семьи Гиунашвили в отделении полиции города Гардабани (Квемо Картли).

Как сообщают в СМИ, военного обнаружили в одной из столичных гостиниц.

Накануне Минобороны Грузии распространило информацию об исчезновении военнослужащего Теймураза Гиунашвили. По информации ведомства, Гиунашвили не явился в воинскую часть после увольнительной. Он ушел с военной базы Вазиани 21 декабря и с тех пор пропал. Его разыскивала и семья.

Военнослужащий-контрактник Теймураз Гиунашвили проходит службу в 4-й механизированной бригаде Сил обороны Грузии.