Похищенную в Кахети невесту нашла полиция

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Полиции удалось обнаружить похищенную несколько дней назад в селе Кабали Лагодехского муниципалитета в Кахети 16-летнюю девушку, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД.
В настоящее время 21-летний молодой человек, который похитил девушку с целью женитьбы, и несовершеннолетняя находятся на допросе в отделении полиции.
Девушку разыскивали в течение трех дней. По дороге от соседей домой, 21 декабря, где проходила помолвка, ее похитили несколько человек и увезли в неизвестном направлении.
Уголовное дело возбуждено по статье 143 – "незаконное лишение свободы".
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.