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Жених и невеста во время свадебной церемонии держатся за руки

Похищенную в Кахети невесту нашла полиция

© Sputnik / Sergey Sitnikov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2327)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201224/250439470/Pokhischennuyu-v-Kakheti-nevestu-nashla-politsiya.html

Незадачливому 21-летнему жениху, который пытался силой жениться на несовершеннолетней, грозит от семи до десяти лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Полиции удалось обнаружить похищенную несколько дней назад в селе Кабали Лагодехского муниципалитета в Кахети 16-летнюю девушку, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД.

В настоящее время 21-летний молодой человек, который похитил девушку с целью женитьбы, и несовершеннолетняя находятся на допросе в отделении полиции.

Девушку разыскивали в течение трех дней. По дороге от соседей домой, 21 декабря, где проходила помолвка, ее похитили несколько человек и увезли в неизвестном направлении.

Уголовное дело возбуждено по статье 143 – "незаконное лишение свободы".

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Темы:
Происшествия в Грузии (2327)
Теги:
МВД Грузии, Похищение невест, Грузия


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