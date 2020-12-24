Похищенную в Кахети невесту нашла полиция

Незадачливому 21-летнему жениху, который пытался силой жениться на несовершеннолетней, грозит от семи до десяти лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Полиции удалось обнаружить похищенную несколько дней назад в селе Кабали Лагодехского муниципалитета в Кахети 16-летнюю девушку, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД.

В настоящее время 21-летний молодой человек, который похитил девушку с целью женитьбы, и несовершеннолетняя находятся на допросе в отделении полиции.

Девушку разыскивали в течение трех дней. По дороге от соседей домой, 21 декабря, где проходила помолвка, ее похитили несколько человек и увезли в неизвестном направлении.

Уголовное дело возбуждено по статье 143 – "незаконное лишение свободы".

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.