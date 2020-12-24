Военная полиция Грузии ведет свое расследование по пропавшему контрактнику

Пропавшего несколько дней назад контрактника нашла в одной из тбилисских гостиниц полиция и начала следствие по статье "незаконное лишение свободы", однако у военной полиции своя трактовка случившегося

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Военная полиция Минобороны Грузии расследует факт самовольной отлучки из воинской части военнослужащего-контрактника Теймураза Гиунашвили, сообщает пресс-служба МО.

Теймураз Гиунашвили был найден в Тбилиси сегодня сотрудниками полиции после трех дней поисков.

"Военная полиция Минобороны начала расследование по факту неявки лица в воинскую часть без уважительной причины. Преступление соответствует части первой статьи 388 Уголовного кодекса Грузии", – говорится в заявлении МО.

Статья подразумевает отсутствие военнослужащего на службе более двух суток без уважительной на то причины.

Чуть ранее, сообщение о том, что военнослужащий найден, распространило МВД Грузии. В этом ведомстве следствие начали по статье "незаконное лишение свободы".

Военнослужащий-контрактник 4-й механизированной бригады Минобороны не явился в часть 22 декабря. Последний раз его видели в части 21 декабря в 09:00, после чего он ушел в увольнительную и покинул территорию базы.

По словам членов семьи Гиунашвили, с ними он также не связывался.