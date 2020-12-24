В жилом доме на востоке Грузии взорвался газ – есть пострадавшие

Происшествия
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В результате взрыва пострадал один из членов семьи, он доставлен в больницу. На месте происшествия работает полиция
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В двухэтажном жилом доме в селе Бодбисхеви Сигнахского муниципалитета (регион Кахети) произошел взрыв.
Как сообщает телекомпания Rustavi 2, взрыв произошел в доме семьи Кшуташвили. Разрушена часть здания.
Предположительно, причиной взрыва послужила утечка бытового газа.
Один из членов семьи получил ожоги. Он доставлен в больницу.
На месте происшествия работает полиция.