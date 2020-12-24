В жилом доме на востоке Грузии взорвался газ – есть пострадавшие

Очагом ковид-заражения в Грузии по-прежнему остается Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария

Как и магазины, сотрудники инспекции труда тоже с семи часов утра на ногах и ведут мониторинг соблюдения ими всех установленных правил безопасности