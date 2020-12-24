Кровавый конфликт в семье: зверское убийство на западе Грузии раскрыто

В убийстве своей жены обвиняется 32-летний мужчина. Он уже задержан и признался в содеянном. Ему грозит от 13 до 17 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 24 дек - Sputnik. Полиция по горячим следам задержала 32-летнего мужчину, который обвиняется в умышленном убийстве своей жены, сообщает МВД Грузии.

Убийство произошло в четверг в Самтредия (регион Имерети).

По данным следствия, обвиняемый на почве семейного конфликта холодным оружием нанес ранение в область горла своей 47-летней супруги и скрылся. Женщина скончалась на месте.

Сотрудники полиции задержали мужчину спустя несколько часов после убийства в одном из заброшенных домов. Полиция изъяла у него орудие убийства – нож.

Мужчина признает свою вину.

Следствие ведется по статье "умышленное убийство члена семьи", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 17.