16:16 24 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9830
  • 100 RUB4.3470
  • USD3.2704
Поиск
Патрульная полиция

Кровавый конфликт в семье: зверское убийство на западе Грузии раскрыто

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1251)
54 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/17/250431359.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201224/250441413/Krovavyy-konflikt-v-seme-zverskoe-ubiystvo-na-zapade-Gruzii-raskryto.html

В убийстве своей жены обвиняется 32-летний мужчина. Он уже задержан и признался в содеянном. Ему грозит от 13 до 17 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 24 дек - Sputnik. Полиция по горячим следам задержала 32-летнего мужчину, который обвиняется в умышленном убийстве своей жены, сообщает МВД Грузии.

Убийство произошло в четверг в Самтредия (регион Имерети).

По данным следствия, обвиняемый на почве семейного конфликта холодным оружием нанес ранение в область горла своей 47-летней супруги и скрылся. Женщина скончалась на месте.

Сотрудники полиции задержали мужчину спустя несколько часов после убийства в одном из заброшенных домов. Полиция изъяла у него орудие убийства – нож.

Мужчина признает свою вину.

Следствие ведется по статье "умышленное убийство члена семьи", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 17.

Темы:
Преступность в Грузии (1251)
Теги:
криминал, МВД Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Декабрь в столице Грузии
Декабрь в Тбилиси – фото
Спортзал на выезде: бесплатные тренировки от грузинского спортсмена - видео
Спортзал на выезде: бесплатные тренировки от грузинского спортсмена - видео
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться