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Крепость Рабат и город Ахалцихе

На юге Грузии взорвался ресторан: есть пострадавшие

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2328)
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Раненые доставлены в клинику, пришлось эвакуировать 12 семей, проживавших в доме, где произошел взрыв

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В результате взрыва в подвале здания в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), в котором был расположен ресторан "Имерети", пострадали два человека.

По данным Первого канала, ресторан был расположен в пятиэтажном здании и не работал. По предварительной информации, в подвале здания произошла утечка газа.

Утечка газа в одном из жилых домов в Тбилиси
© Sputnik / Alex Shlamov
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Пострадавшие доставлены в клинику. Их состояние тяжелое и они находятся в реанимации. Также пришлось эвакуировать и 12 семей, проживавших в доме, где произошел взрыв.

Эвакуированные жители проведут ночь в гостинице, в состояние здания оценит специальная комиссия, которая примет дальнейшее решение.

Между тем по факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение при осуществление строительных работ".

Темы:
Происшествия в Грузии (2328)


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