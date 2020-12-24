На юге Грузии взорвался ресторан: есть пострадавшие

Раненые доставлены в клинику, пришлось эвакуировать 12 семей, проживавших в доме, где произошел взрыв

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В результате взрыва в подвале здания в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), в котором был расположен ресторан "Имерети", пострадали два человека.

По данным Первого канала, ресторан был расположен в пятиэтажном здании и не работал. По предварительной информации, в подвале здания произошла утечка газа.

Пострадавшие доставлены в клинику. Их состояние тяжелое и они находятся в реанимации. Также пришлось эвакуировать и 12 семей, проживавших в доме, где произошел взрыв.

Эвакуированные жители проведут ночь в гостинице, в состояние здания оценит специальная комиссия, которая примет дальнейшее решение.

Между тем по факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение при осуществление строительных работ".