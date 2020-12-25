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В Грузии выявили факты "аптечной наркомании"

© photo: Sputnik / Murad Orudzhev
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2330)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201225/250447595/V-Gruzii-vyyavili-fakty-aptechnoy-narkomanii.html

Из тбилисских аптек без всякого рецепта систематически продавали разные психотропные и подлежащие специальному контролю медикаменты

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии по масштабу Тбилиси выявили несколько фактов т. н. "аптечной наркомании", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Врач в маске и защитном костюме в центре по борьбе с COVID 19. Сана, Йемен
© AP Photo / Hani Mohammed
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В результате оперативно-следственных мероприятий в столице Грузии выявили 19 аптек, не имеющих права торговать психотропными медикаментами. Из этих аптек без всякого рецепта систематически продавали разные психотропные и подлежащие специальному контролю медикаменты.

В результате следственных мероприятий из указанных аптек изъяты психотропные медикаменты разных наименований в крупном количестве. Часть этих медикаментов была размещена как на прилавках, так и в различных тайниках.

Уголовное дело ведется по статье "незаконная предпринимательская деятельность", что предусматривает наказание сроком от 1 года до 3 лет.

Темы:
Происшествия в Грузии (2330)


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