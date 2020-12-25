В Грузии выявили факты "аптечной наркомании"

Из тбилисских аптек без всякого рецепта систематически продавали разные психотропные и подлежащие специальному контролю медикаменты

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии по масштабу Тбилиси выявили несколько фактов т. н. "аптечной наркомании", говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате оперативно-следственных мероприятий в столице Грузии выявили 19 аптек, не имеющих права торговать психотропными медикаментами. Из этих аптек без всякого рецепта систематически продавали разные психотропные и подлежащие специальному контролю медикаменты.

В результате следственных мероприятий из указанных аптек изъяты психотропные медикаменты разных наименований в крупном количестве. Часть этих медикаментов была размещена как на прилавках, так и в различных тайниках.

Уголовное дело ведется по статье "незаконная предпринимательская деятельность", что предусматривает наказание сроком от 1 года до 3 лет.