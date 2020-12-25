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Городской транспорт. Станция метро Вокзальная площадь. Полиция дежурит у входа в масках

В сети полиции попались двое инфицированных COVID-19, разгуливающих по Тбилиси

© Sputnik / Alex Shlamov
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (510)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201225/250450407/V-seti-politsii-popalis-dvoe-infitsirovannykh-COVID-19-razgulivayuschikh-po-Tbilisi.html

За нарушение режима самоизоляции и карантина законодательство Грузии предусматривает солидный штраф – две тысячи лари для физических лиц и десять тысяч для юридических

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Сотрудники департамента криминальной полиции задержали во время патрулирования улиц Тбилиси двух инфицированных коронавирусом молодых мужчин, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Им был выписан штраф за нарушение правил изоляции и карантина.

Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии
photo: Patrol Police of Georgia / FB
Нарушения ковид-ограничений – статистика МВД Грузии

Один из них – 38-летний мужчина был поставлен на ковид-учет 15 декабря, а другой – 35-летний, 20 декабря 2020 года. Оба должны были находиться в режиме самоизоляции.

Один из них была задержан за рулем машины в Варкетили, второй гулял пешком по центру Тбилиси.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные нарушения - уголовную ответственность.

Только за последние сутки полиция выявила 554 факта нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (510)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, МВД Грузии, Тбилиси, Грузия


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