Убит директор Телавской больницы: под подозрением сотрудник МВД Грузии

Глава больницы был убит, а еще один участник застолья – глава юридической службы мэрии Телави – получил ранение

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В городе Телави на востоке Грузии после застолья убит директор Телавской центральной больницы Зураб Хачиашвили, сообщает Первый канал.

По данным телеканала, между убитым и другими гостями застолья в селе Икалто началась ссора, которая продолжилась на улице.

Глава больницы был убит, а еще один участник застолья – глава юридической службы мэрии Телави Леван Бердзенашвили – получил ранение.

По предварительной информации, стрелявший – замначальника криминальной полиции того же района.

На месте всю ночь работали криминальная полиция и эксперты. Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство".