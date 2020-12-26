Убит директор Телавской больницы: под подозрением сотрудник МВД Грузии

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В городе Телави на востоке Грузии после застолья убит директор Телавской центральной больницы Зураб Хачиашвили, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, между убитым и другими гостями застолья в селе Икалто началась ссора, которая продолжилась на улице.
Глава больницы был убит, а еще один участник застолья – глава юридической службы мэрии Телави Леван Бердзенашвили – получил ранение.
По предварительной информации, стрелявший – замначальника криминальной полиции того же района.
На месте всю ночь работали криминальная полиция и эксперты. Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство".