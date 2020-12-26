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Машина патрульной полиции в городе Телави

Убит директор Телавской больницы: под подозрением сотрудник МВД Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (225)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201226/250456771/Ubit-direktor-Telavskoy-bolnitsy-pod-podozreniem-sotrudnik-MVD-Gruzii.html

Глава больницы был убит, а еще один участник застолья – глава юридической службы мэрии Телави – получил ранение

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В городе Телави на востоке Грузии после застолья убит директор Телавской центральной больницы Зураб Хачиашвили, сообщает Первый канал.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным телеканала, между убитым и другими гостями застолья в селе Икалто началась ссора, которая продолжилась на улице.

Глава больницы был убит, а еще один участник застолья – глава юридической службы мэрии Телави Леван Бердзенашвили – получил ранение.

По предварительной информации, стрелявший – замначальника криминальной полиции того же района.

На месте всю ночь работали криминальная полиция и эксперты. Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство".

Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (225)
Теги:
Убийство, Грузия, происшествия, МВД Грузии, Телави


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