Прокуратура Грузии задержала обвиняемого в убийстве директора Телавской больницы

Предновогоднее застолье в Телави закончилось ссорой, в результате которой один человек скончался и еще один ранен

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура задержала заместителя главы районного управления полиции Телави по обвинению в убийстве директора городской больницы Зураба Сачиашвили, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, обвиняемый 26 декабря на почве мести после ссоры убил одного и ранил второго из пистолета.

По данным СМИ, раненым является глава юридической службы мэрии Телави Леван Бердзенашвили.

Уголовное дело ведется по статье "умышленное убийство", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.