14:43 26 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9870
  • 100 RUB4.4255
  • USD3.2699
Поиск
Здание прокуратуры Грузии

Прокуратура Грузии задержала обвиняемого в убийстве директора Телавской больницы

© Sputnik / Levan Avlabreli
Происшествия
Получить короткую ссылку
29120
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201226/250457143/Prokuratura-Gruzii-zaderzhala-obvinyaemogo-v-ubiystve-direktora-Telavskoy-bolnitsy.html

Предновогоднее застолье в Телави закончилось ссорой, в результате которой один человек скончался и еще один ранен

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура задержала заместителя главы районного управления полиции Телави по обвинению в убийстве директора городской больницы Зураба Сачиашвили, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Машина патрульной полиции в городе Телави
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Убит директор Телавской больницы: под подозрением сотрудник МВД Грузии

По данным прокуратуры, обвиняемый 26 декабря на почве мести после ссоры убил одного и ранил второго из пистолета.

По данным СМИ, раненым является глава юридической службы мэрии Телави Леван Бердзенашвили.

Уголовное дело ведется по статье "умышленное убийство", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Теги:
Грузия, Телави, Прокуратура


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предновогодняя торговля елками и чичилаки у Дворца спорта
Чичилаки: древний грузинский символ Нового года - фото
Предновогодняя торговля на рынках в столице Грузии - видео
Предновогодняя торговля на рынках в столице Грузии - видео
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться