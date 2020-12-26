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Машина патрульной полиции в столице Грузии

На западе Грузии машина полиции попала в ДТП: есть пострадавшие

photo: Kakha Kaladze / FB
Происшествия
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Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (225)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201226/250460766/Na-zapade-Gruzii-mashina-politsii-popala-v-DTP-est-postradavshie.html

В результате инцидента легкое ранение получил полицейский, однако его жизни ничего не угрожает

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В результате столкновения автомобиля патрульной полиции и джипа в Сенаки пострадал полицейский, сообщает Первый канал.

По сообщению телеканала, полицейский получил легкое ранение и его жизни ничто не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил эксплуатации транспорта".

Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (225)
Теги:
Грузия, ДТП, полиция


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