На западе Грузии машина полиции попала в ДТП: есть пострадавшие

Происшествия
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201226/250460766/Na-zapade-Gruzii-mashina-politsii-popala-v-DTP-est-postradavshie.html
В результате инцидента легкое ранение получил полицейский, однако его жизни ничего не угрожает
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В результате столкновения автомобиля патрульной полиции и джипа в Сенаки пострадал полицейский, сообщает Первый канал.
По сообщению телеканала, полицейский получил легкое ранение и его жизни ничто не угрожает.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил эксплуатации транспорта".