На западе Грузии машина полиции попала в ДТП: есть пострадавшие

В результате инцидента легкое ранение получил полицейский, однако его жизни ничего не угрожает

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В результате столкновения автомобиля патрульной полиции и джипа в Сенаки пострадал полицейский, сообщает Первый канал.

По сообщению телеканала, полицейский получил легкое ранение и его жизни ничто не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил эксплуатации транспорта".