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Охранный периметр тюрьмы

Кто и за что был осужден в Грузии в 2020 году – подробности

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1252)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201227/250460936/Kto-i-za-chto-byl-osuzhden-v-Gruzii-v-2020-godu--podrobnosti.html

По данным "Сакстата", в среднем в год число осужденных колеблется в районе 16 тысяч, однако из-за пандемии коронавируса число приговоров снизилось

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. К 1 июля 2020 года в Грузии было приговорено более шести тысяч человек, из которых 1,5 тысячи отправлены в тюрьму, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".

Вахтанг Гомелаури
photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Преступность в Грузии в 2020 году снизилась – и. о. главы МВД

По данным "Сакстата", в среднем в год число осужденных колеблется в районе 16 тысяч. Однако из-за пандемии коронавируса число приговоров снизилось.

Более половины всех приговоренных получили условные сроки. Остальные отделались лишь штрафами или исправительными работами.

Между тем, согласно данным ведомства, наибольшее число приговоров вынесено за воровство – 1,2 тысячи, за убийство за указанный период было осуждено 52 человека, за изнасилование – 10, за разбой – 52, а за грабеж 92 человека. Приговор за наркопреступления получили 746 человек, еще 258 были осуждены за ДТП с тяжелым исходом.

Известен также и возраст осужденных – из шести тысяч более половины – 3 125 человек, в возрасте от 30 до 49 лет, несовершеннолетних же всего 100 человек.

Из всех осужденных в 2020 году только 309 женщин.

Темы:
Преступность в Грузии (1252)
Теги:
Грузия, Тюрьма


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