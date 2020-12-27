Кто и за что был осужден в Грузии в 2020 году – подробности

По данным "Сакстата", в среднем в год число осужденных колеблется в районе 16 тысяч, однако из-за пандемии коронавируса число приговоров снизилось

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. К 1 июля 2020 года в Грузии было приговорено более шести тысяч человек, из которых 1,5 тысячи отправлены в тюрьму, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".

По данным "Сакстата", в среднем в год число осужденных колеблется в районе 16 тысяч. Однако из-за пандемии коронавируса число приговоров снизилось.

Более половины всех приговоренных получили условные сроки. Остальные отделались лишь штрафами или исправительными работами.

Между тем, согласно данным ведомства, наибольшее число приговоров вынесено за воровство – 1,2 тысячи, за убийство за указанный период было осуждено 52 человека, за изнасилование – 10, за разбой – 52, а за грабеж 92 человека. Приговор за наркопреступления получили 746 человек, еще 258 были осуждены за ДТП с тяжелым исходом.

Известен также и возраст осужденных – из шести тысяч более половины – 3 125 человек, в возрасте от 30 до 49 лет, несовершеннолетних же всего 100 человек.

Из всех осужденных в 2020 году только 309 женщин.