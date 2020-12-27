В Тбилиси изъяли крупную партию психостимуляторов

Задержанный, который прятал наркотики в упаковках из-под женской косметики, может получить от 8 до 20 лет тюремного заключения

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилиси по обвинению в "незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере" задержали одного подозреваемого, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

При обыске в доме задержанного полиция изъяла в качестве вещественного доказательства до полукилограмма синтетического психостимулятора "Альфа ПВП", а также наркотик, содержащий вещество "бупренорфин". Для маскировки задержанный держал наркотики в упаковках из-под женской косметики.

Наказание за преступление, согласно статье Уголовного кодекса Грузии, составляет от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.