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В Тбилиси изъяли крупную партию психостимуляторов

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1254)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201227/250463717/V-Tbilisi-izyali-krupnuyu-partiyu-psikhostimulyatorov.html

Задержанный, который прятал наркотики в упаковках из-под женской косметики, может получить от 8 до 20 лет тюремного заключения

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилиси по обвинению в "незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере" задержали одного подозреваемого, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

При обыске в доме задержанного полиция изъяла в качестве вещественного доказательства до полукилограмма синтетического психостимулятора "Альфа ПВП", а также наркотик, содержащий вещество "бупренорфин". Для маскировки задержанный держал наркотики в упаковках из-под женской косметики.

Наказание за преступление, согласно статье Уголовного кодекса Грузии, составляет от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.

Темы:
Преступность в Грузии (1254)
Теги:
Наркотики, МВД Грузии, Грузия


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