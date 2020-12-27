Подозреваемого в убийстве соседа задержали на западе Грузии

Задержанному, обвиняемому в убийстве соседа из охотничьего ружья у себя во дворе, грозит до 15 лет тюремного заключения

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети удалось раскрыть убийство и задержать преступника по горячим следам.

Следствие установило, что 26 декабря в селе Кормагала (муниципалитет Самтредиа) обвиняемый в ходе спора произвел выстрел из охотничьего ружья и ранил соседа во дворе своего дома. Раненый скончался вскоре после того, как его доставили в больницу.

Полиция задержала преступника в его собственном доме через несколько часов после происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса Грузии "умышленное убийство", которая предусматривает наказание тюремным заключением сроком от 7 до 15 лет.