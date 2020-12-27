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Патрульная полиция

Обвиняемый в убийстве врача на время следствия останется за решеткой

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2331)
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По данным прокуратуры, обвиняемый 25 декабря после ссоры в селе Икалто убил одного человека и ранил второго из пистолета

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Телавский районный суд удовлетворил ходатайство обвинения и избрал тюремное заключение в качестве меры пресечения для подозреваемого в убийстве заместителю главы районного управления полиции Телави Вано Зандарашвили.

Машина патрульной полиции в городе Телави
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Убит директор Телавской больницы: под подозрением сотрудник МВД Грузии

Он находится под следствием по обвинению в умышленном убийстве директора Телавской городской больницы Зураба Сачиашвили и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений главе юридической службы мэрии города Левану Бердзенишвили.

По данным прокуратуры, обвиняемый 25 декабря после ссоры в селе Икалто убил одного человека и ранил второго из пистолета, сообщает телеканал Imedi.

Зандарашвили произвел несколько выстрелов в упор, после чего Зураб Сачиашвили скончался на месте. А одна из пуль попала в руку второму пассажиру автомобиля Левану Бердзенишвили.

Досудебное слушание по делу назначено на 18 февраля.

Темы:
Происшествия в Грузии (2331)


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