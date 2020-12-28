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В Грузии ужесточили контроль за рубкой и перевозкой хвойных деревьев

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Темы:
Экология в Грузии (179)
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Легальная добыча и продажа хвойных растений разрешены только в том случае, если они добыты в рассадниках, на плантациях, приусадебных участках или импортированы в страну

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. С 20 декабря сотрудниками Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии зафиксировано восемь случаев незаконной вырубки хвойных и сосновых деревьев в регионе Самцхе-Джавахети и один случай незаконной вырубки выявлен региональным отделением Аджарии и Гурии, говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды ужесточили контроль за вывозом, транспортировкой и продажей хвойных деревьев в предновогодний период.

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© Sputnik / STRINGER
Главная елка Тбилиси зажглась на проспекте Руставели

"Сотрудники ведомства 24-часовом режиме проводят усиленный мониторинг по всей стране. Особенно ужесточен контроль в тех регионах, где хвойные леса. Вместе с тем, активно проверяются такие места, где в предновогодний период, где продаются хвойные растения и ветки ", - говорится в заявлении Департаменте экологического надзора.

Легальная добыча и продажа хвойных растений разрешены только в том случае, если они добыты в рассадниках, на плантациях, приусадебных участках или импортированы в страну. Продавец должен предоставить соответствующий документ, подтверждающий право собственности.

Если продавец реализует импортную древесину, он должен предоставить документ, подтверждающий ввоз товара. Если хвойные растения выращиваются на частном участке земли или в рассадниках, для перевозки растений требуется справка о месте происхождения, выданная местным муниципалитетом.

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Штраф за незаконную добычу, транспортировку и продажу хвойных деревьев составляет от 200 до 2 000 лари (от 60 до 650 долларов США) в зависимости от нанесенного окружающей среде ущерба. Если размер ущерба превышает 1 000 лари (чуть более 300 долларов), лицо несет уголовную ответственность.

Департамент экологического надзора призывает население обращаться на горячую линию министерства в случае нарушения закона - "153", звонок бесплатный, анонимность гарантируется.

Темы:
Экология в Грузии (179)
Теги:
Национальное агентство охраны окружающей среды, Грузия


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